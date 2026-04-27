Il pane in mostra a MIlano

A Milano, dal 7 maggio al 28 giugno 2026, lo Spazio Messina di Fabbrica del Vapore ospiterà la mostra fotografica di Stefano Torrione, “SACRED BREAD Le vie del pane”, prodotta da Fabbrica del Vapore – Comune di Milano e da Massimo Pozzi Chiesa con Sinergia Venture.

Il protagonista della mostra sarà il pane: Stefano Torrione, fotografo ed etnografo, offre attraverso le immagini una ricerca dei pani più antichi dell’umanità, ancora oggi preparati secondo tradizioni e gesti tramandati di generazione in generazione. Per sei anni Torrione si è dedicato al progetto che egli stesso ha definito il “grande vagabondaggio del pane” per dare una testimonianza visiva alla tradizione del pane e ai territori strettamente correlati ad essa. Le località catturate nelle fotografie, infatti, sono 16 e tutte attorto al bacino del Mediterraneo: dalle sponde del Mediterraneo al Corno d’Africa e all’Algeria, ma anche Spagna, Francia e Italia. Inclusa anche la Turchia, in particolare Konya, dove è stato ritrovato il pane più antico del mondo.

Il 9 maggio alle ore 18:00, in occasione dell’apertura della mostra, l’attore e scrittore Giuseppe Cederna terrà un monologo dal titolo “Il Pane nostro di Stefano Torrione. Un viaggio, un’opera d’arte, un gesto di pace e di speranza mediterranea”.