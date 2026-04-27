Giro d'Italia: Wonderful è il Pistacchio ufficiale

Per il quinto anno consecutivo Wonderful si conferma Pistacchio Ufficiale del Giro d’Italia, rafforzando una partnership strategica con uno degli eventi sportivi più rilevanti e seguiti in Italia e in Europa e consolidando un progetto sempre più strutturato anche in ottica marketing e comunicazione.

Nel 2026 la presenza del brand evolve ulteriormente, configurandosi come un ecosistema integrato capace di attivare il consumatore lungo tutta la customer journey, dal contatto diretto sul territorio fino al punto vendita. Wonderful accompagnerà, infatti, la Corsa Rosa lungo tutte le tappe all’interno della Carovana ufficiale con un mezzo completamente personalizzato e un team di ballerini, contribuendo a generare engagement e visibilità. In questo contesto, il sampling massivo rappresenta uno degli asset principali dell’attivazione, con una distribuzione capillare di prodotto sia lungo il percorso sia nelle aree hospitality, con l’obiettivo di incentivare la prova e rafforzare la brand experience.

Tra le novità dell’edizione 2026 si inserisce inoltre il debutto della mascotte Wonderful, un gigantesco pistacchio pensato per aumentare ulteriormente l’impatto visivo e la awarness del brand, che sarà presente in alcune tappe selezionate ad alta affluenza.

In concomitanza con lo svolgimento del Giro d’Italia, Wonderful amplificherà la propria visibilità attraverso un articolato piano di comunicazione e attivazione sul punto vendita, con l’obiettivo di sostenere le vendite e rafforzare la relazione con il consumatore finale.

La strategia prevede una campagna stampa Adv dedicata, affiancata da attività di in-store promotion con degustazioni, omaggi e iniziative di spinta al sell-out, oltre a interventi di in-store communication all’interno dei punti vendita, come la personalizzazione dei carrelli della spesa, pensati per intercettare il consumatore nei momenti chiave del percorso d’acquisto. A supporto, è prevista anche una pianificazione social con il coinvolgimento di bike influencer, in grado di amplificare la rilevanza del brand nel contesto sportivo e di raggiungere community affini per interessi e stili di vita.

All’interno di questo ecosistema si inserisce anche il concorso online dedicato ai consumatori, attivo dal 1° aprile al 31 maggio, che rappresenta un’ulteriore leva di engagement e fidelizzazione. L’iniziativa offre la possibilità di vincere uno smartwatch Garmin, rafforzando il posizionamento del brand nel mondo dello sport e stimolando al contempo l’interazione e il coinvolgimento diretto del pubblico.

Attraverso la sinergia tra presenza on field, attivazioni retail e comunicazione media, Wonderful consolida il Giro d’Italia come una piattaforma strategica per lavorare in modo integrato su awareness, consideration e sell-out, confermando, anche nel quinto anno di sponsorizzazione, il proprio impegno nel presidiare contesti ad alta rilevanza e nel promuovere uno stile di vita attivo e contemporaneo.