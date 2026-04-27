Florovivaisti: domani assemblea

Assemblea elettiva in arrivo per l’Associazione Florovivaisti Italiani promossa da Cia, a Roma domani 28 aprile, presso l’Auditorium Giuseppe Avolio in via Mariano Fortuny.

“Florovivaismo asset strategico del Made in Italy. Identità, innovazione e resilienza: priorità e sfide del settore nel dialogo con le istituzioni” il titolo scelto, sintesi dei temi sul tavolo e degli interventi in scaletta. L’inizio dei lavori è previsto alle ore 14.30 con la sessione privata, dedicata al rinnovo degli organi con l’elezione del nuovo presidente.

Alle ore 17, invece, spazio alla sessione pubblica dell’assemblea, momento di confronto strategico per delineare insieme le priorità per il futuro del florovivaismo Made in Italy.

Si parte con le istanze del settore raccontate direttamente dai Florovivaisti Italiani: Aldo Alberto, Emanuela Milone, Lisa Trinci ed Erri Faccini. Per poi proseguire con il contributo degli esperti del Comitato Scientifico: Concetta Licciardello, primo ricercatore Crea-Ofa di Acireale (Catania); Giovanni Minuto, direttore generale CeRsaa (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga, Savona); Massimo Bagnoli, responsabile Area normativa e Settore fiscale Cia e consigliere delegato Esco Agroenergetica. Infine, la parola alla politica con l’intervento di Patrizio La Pietra, sottosegretario al Masaf con delega al florovivaismo, e la chiusura di Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia. A moderare i lavori il giornalista Giorgio Dell’Orefice.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube dei Florovivaisti Italiani: https://youtube.com/live/pvHZiJ7PwGM