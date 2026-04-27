Tuttofood/2. Italmopa animerà la Bakery Arena

Bakery Arena, uno spazio animato, o meglio una fucina, di circa 110 m2, ubicato nel padiglione 8 ‘Bakery & Snack’ costituirà uno dei cuori pulsanti della Fiera TuttoFood di Milano (11-14 maggio). Questo l’obiettivo che si pone Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia (FederPrima-Confindustria) la quale, con il supporto di alcune delle Aziende associate espositrici, proporrà un ampio programma di eventi e di avvincenti iniziative - dagli incontri istituzionali, quale quello promosso dal Gruppo Giovani Industriali Italmopa sull’Industria molitoria europea, ai laboratori e show cooking - con l’obiettivo di stuzzicare la curiosità e l’interesse dei visitatori nonché, ove il caso, prevedere il loro diretto coinvolgimento.

“L’Industria molitoria italiana è uno dei fiori all’occhiello del comparto agroalimentare nazionale”, evidenzia Vincenzo Martinelli, presidente Italmopa. “L’eccellenza, unanimemente riconosciuta, delle farine e semole prodotte dall’Industria molitoria italiana sono il frutto della straordinaria capacità dei nostri Mugnai di individuare, selezionare, miscelare e trasformare le più pregiate varietà di frumenti teneri e duri. Era pertanto doveroso riaffermare, in un contesto che vede la presenza di buyers, stakeholders e operatori del Food provenienti da tutto il mondo, l’assoluta qualità e versatilità dei nostri sfarinati. Essi, così come tutti i visitatori della Fiera, saranno pertanto i graditi ospiti della Bakery Arena che per 4 giorni sarà la casa di chi ama le farine e le semole italiane”.

Per quanto riguarda, in particolare, il calendario degli eventi aziendali, si avvicenderanno, nell’ordine: Molini Pivetti, Agugiaro & Figna Molini, Semolificio Loiudice, Molino Merano, Molino Grassi, Molino Casillo, Molino Rieper, Mulino Caputo, Molino Denti e Molino F.lli Chiavazza.