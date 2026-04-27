Tuttofood. Amadori tra tradizione e innovazione

Il Gruppo Amadori sarà presente a TuttoFood 2026 dall’11 al 14 maggio con il proprio stand al Padiglione 4 – Stand A01. In fiera Amadori presenterà importanti novità di prodotto e celebrerà i 25 anni de ‘Il Campese’, la prima filiera di pollo allevato all’aperto in Italia.

Sarà poi possibile scoprire l’intera offerta proteica del Gruppo: dalle proteine “bianche” (carni di pollo e tacchino), alle “gialle” (uova e ovoprodotti), passando per le “rosa” (carni suine a marchio Lenti) fino alle “verdi” (proteine vegetali).

Durante tutta la manifestazione sarà possibile degustare le novità e i prodotti Amadori direttamente allo stand, grazie alla rinnovata collaborazione con gli chef della Federazione Italiana Cuochi.