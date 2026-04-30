Macfrut. NordOvest: logistica a servizio dell'ortofrutta
Valentina Mellano (Ceo) a EFA News: "In tempo di crisi di Hormuz suggeriamo alternative alle imprese clienti"
In un contesto commerciale internazionale sempre più complesso, Nord Ovest propone soluzioni avanzate per la logistica e la catena del freddo. I suoi principali clienti si individuano nel settore ortofrutticolo, come è emerso anche dalla recente partecipazione dell'azienda piemontese all'ultima edizione di Macfrut.
A conclusione della fiera, svoltasi la scorsa settimana svoltasi al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile 2026, EFA News ha raccolto il commento di Valentina Mellano, amministratore delegato di NordOvest.
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EFA News - European Food Agency
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