Tuttofood/2. Nord Ovest protagonista in fiera

Nord Ovest, realtà piemontese di riferimento nella logistica e nelle spedizioni nazionali e internazionali, parteciperà a Tuttofood Milano 2026, la manifestazione internazionale B2B dedicata all’intero ecosistema agroalimentare, in programma dal 11 al 14 maggio 2026 presso Fiera Milano.

L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti europei per il settore food & beverage, con quasi 100mila professionisti del settore in visita, più di 3.000 buyer internazionali e oltre 4.000 aziende espositrici provenienti da tutto il mondo. In questo contesto, Nord Ovest porterà la propria esperienza nella gestione dei flussi logistici a temperatura controllata e nelle spedizioni internazionali dedicate ai prodotti alimentari e deperibili, con particolare focus sull’export agroalimentare verso Paesi extra-UE.

All’interno del programma della manifestazione, Valentina Mellano, amministratore delegato di Nord Ovest S.p.A. parteciperà al panel “Export di ortofrutta italiana tra sfide e opportunità”, a cura di Associazione Donne dell’Ortofrutta e in programma l’11 maggio alle ore 12.30 presso la Fruit & Veg Arena. L’incontro sarà dedicato alle principali sfide che interessano oggi la filiera del fresco, dalla produzione alla logistica fino alla distribuzione internazionale. Attraverso la propria testimonianza, Mellano approfondirà il ruolo strategico della logistica nel garantire qualità, continuità ed efficienza ai flussi export del Made in Italy agroalimentare verso i mercati globali.