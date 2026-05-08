Tuttofood: Molini Pivetti guarda al futuro

Molini Pivetti torna a TuttoFood per raccontare l'eccellenza molitoria, che da oltre 150 anni la contraddistingue, e soprattutto il valore del futuro: quello delle nuove generazioni, dell'agricoltura rigenerativa e della creatività gastronomica attraverso la farina. Un filo conduttore che si dipana nei giorni di fiera, dall’11 al 14 maggio, presso lo stand Molini Pivetti (stand C23, Pad.8).

Nell’occasione, nell’area pizza & bakery dello stand, Molini Pivetti debutta con Pizza Leggera, società recentemente entrata a far parte della Holding Pivetti Spa, accanto al socio Filippo Panini, e specializzata nella produzione di impasti professionali crudi e nello sviluppo di nuove soluzioni per il mondo della pizza. Un’operazione che rafforza ulteriormente il posizionamento del Gruppo nel settore food service, ampliando l’offerta dedicata ai professionisti della pizza, sia sul mercato italiano, che internazionale.

A Rho Fiera Milano, si comincia lunedì 11 maggio facendo spazio ai giovani. Gli studenti dell'Istituto Alberghiero Vergani Navarra di Ferrara opereranno sullo stand per mettere a frutto una collaborazione formativa dedicata alla farina che Molini Pivetti porta avanti da oltre un anno. Alle ore 15 li raggiungerà il preside Massimiliano Urbinati per ufficializzare una partecipazione di grande valore: Molini Pivetti sarà main sponsor delle "Olimpiadi" delle scuole alberghiere europee in occasione della 39ª edizione della Conferenza annuale dell'Aeht, l'associazione europea che riunisce le scuole alberghiere e del turismo. Ad ospitare l’edizione, dal 2 al 7 novembre prossimo, sarà proprio l'Iis Vergani Navarra - Polo Agroalimentare Estense. Per Molini Pivetti, si tratta di investimento verso le nuove generazioni di professionisti, un impegno concreto che mette al centro il territorio, valorizzandone le radici e un sapere agroalimentare di cui l'azienda è promotrice.

L’agricoltura rigenerativa è il tema di martedì 12 maggio. Alle ore 15, Giulia Castellucci di Yara Italia dialogherà con l'agronomo di Molini Pivetti, Alessandro Zucchi, per tracciare le prospettive del progetto Campi Protetti Pivetti: una filiera corta e certificata che quest'anno compie dieci anni e che ha profondamente innovato il rapporto tra il molino e i propri agricoltori, non solo sul piano della qualità, tracciabilità e trasparenza della filiera stessa, ma soprattutto attraverso una collaborazione continuativa, strutturata e orientata al miglioramento delle colture nel rispetto e nella tutela del territorio.

Il futuro dell’espressione in cucina è al centro della giornata di mercoledì 13 maggio.

Dario Beluffi, vegan pastry chef di riconosciuto talento, sarà il protagonista della terza giornata, per l’occasione presenterà il suo maritozzo vegano, esplorando le nuove tendenze di mercato e le evoluzioni del gusto contemporaneo.

In fiera, lo stand Molini Pivetti (stand C23, Pad. 8) si sviluppa su 108 mq con un grande laboratorio a vista articolato in tre aree di preparazione: pizza & bakery, pasta fresca e pasticceria.

Un team di professionisti d’eccellenza anima ogni postazione: Federico Perrone lavora alla pizza e alle focacce con Miscela 45; Antonio Boscia e Jacopo Schifaudo alla pizza alla pala, romana, focacce, buns e bruschette; Christian De Rosa, tecnico di Pizza Leggera, alla pizza napoletana e emiliana; Alessio Aldrovandi alla pasta fresca; i pastry chef Danilo Giustizieri e Alessio Varbella de “Il forno Belvedere” presiedono l'area dedicata alla pasticceria.

Da segnalare anche l'appuntamento fuori stand di lunedì 11 maggio, dalle 12.30 alle 14.00: Molini Pivetti sarà protagonista nella Bakery Area di Italmopa con "Bakery World Tour: dall'Italia al mondo", condotto da Antonio Boscia e Alessio Varbella. Un percorso che mette in dialogo la tradizione italiana dell'arte bianca con le tendenze internazionali, usando le farine Molini Pivetti come strumento di interpretazione e creatività.