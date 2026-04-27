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Vinolok (tappi), prima filiale internazionale
Rafforza presenza diretta in Italia, grazie alla partnership con Amorim Cork
Vinolok, azienda globale nella produzione di chiusure in vetro premium per il settore del vino e degli spirits, annuncia la costituzione di Vinolok Italia S.r.l., la prima filiale internazionale del gruppo, operativa a partire dal 1° aprile 2026. La creazione di questa filiale rappresenta una tappa strategica nel percorso di crescita dell’azienda e sottolinea l’importanza del mercato italiano, punt...
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EFA News - European Food Agency
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