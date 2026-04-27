Prezzi. Copagri: tenuta primario passa per credito d'imposta

“I sensibili rincari dei costi di produzione in agricoltura, derivanti dalle forti tensioni sul versante internazionale, con particolare riferimento alle criticità legate allo Stretto di Hormuz, stanno comprimendo i margini di redditività delle imprese, mettendone a rischio la sostenibilità economica e andando inevitabilmente a ripercuotersi anche sulla stabilità dei prezzi”. Lo ricorda la Copagri in occasione dell’odierna audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento di finanza pubblica-Dfp 2026.

“Tutto ciò sta accrescendo il clima di instabilità e incertezza all’interno della filiera, stretta tra gli aumenti dei prezzi dell’energia, dei carburanti e dei fertilizzanti, e palesando sempre più la necessità di puntare su un approccio economico e programmatico maggiormente flessibile, che vada a contrastare con ogni mezzo gli effetti dei rincari e sostenga contestualmente il potere d’acquisto delle famiglie e la liquidità delle imprese”, prosegue la Confederazione, suggerendo di puntare su interventi che diano immediato ossigeno e su misure che rafforzino la sostenibilità economica ed energetica del Primario nel medio-lungo periodo.

“Tale approccio dovrebbe prediligere la messa in campo di interventi che vadano a compensare l’aumento dei costi di produzione, sulla falsa riga del credito d’imposta riconosciuto per gli acquisti di gasolio agricolo, in scadenza fra pochi giorni e da rinnovare quanto prima”, continua la Copagri, evidenziando la necessità di estendere tale credito d’imposta anche ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari.

“Analogamente", aggiunge la Confederazione, "sarebbe opportuno continuare a lavorare per ridurre la dipendenza del settore agricolo dalle fluttuazioni dei mercati energetici internazionali, destinando ulteriori incentivi alla promozione e al rafforzamento della produzione di biogas e biometano agricolo, all’installazione di impianti fotovoltaici aziendali e al sostengo di sistemi di agricoltura di precisione”.



Ad avviso della Copagri, “è inoltre auspicabile l’introduzione di misure di sostegno che si attivino automaticamente al superamento di determinate soglie di prezzo predefinite, così da garantire tempestività e prevedibilità degli interventi pubblici in contesti di crisi; per finanziare tali interventi non si può che replicare il principio, già percorso nel recente passato, di utilizzare i ritorni finanziari dei sistemi creditizi”.