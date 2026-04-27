Lo sport porta acqua al mulino della ristorazione

Il calcio e lo sport sono sempre più visti anche fuori casa: cresce il numero di italiani che preferisce vivere le partite al ristorante, tra convivialità e buona cucina. A confermarlo sono i dati di TheFork, a un anno dall’avvio della partnership con Sky Business, che consente agli utenti di trovare e prenotare facilmente il locale ideale per seguire lo sport… a tavola.Oggi sono oltre 1000 i risto...