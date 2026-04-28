Pharmanutra, ok al bilancio 2025 e nuovo cda

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Pharmanutra S.p.a. holding del gruppo internazionale attivo nella ricerca sviluppo e comercializzazione di dispositivi nutraceutici,ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 1,20 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 11.490.220, con data di stacco d...