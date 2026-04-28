Addio a Pia Donata Berlucchi, signora del Franciacorta

Se ne va la capostipite di uno dei simboli del Made in Italy vitivinicolo. All'età di 84 anni, vittima di un malore improvviso, si è spenta Pia Donata Berlucchi, per un quarantennio amministratore delegato dell'Azienda Agricola Freccianera – Fratelli Berlucchi. L'imprenditrice era una dei cinque figli di Antonio Berlucchi, fondatore nel 1927 dell'azienda, emblema del Franciacorta nel mondo.

Molto attiva nel sociale e nelle iniziative filantropiche, Pia Donata Berlucchi è stata anche convinta promotrice del genio femminile nell'imprenditoria. E' stata infatti presidente dell'associazione Donne del Vino (2003-2009), nonché membro del direttivo della Banca d'Italia.

Accantonando il desiderio di diventare medico, l'imprenditrice bresciana ha iniziato ad occuparsi assai giovane dell'azienda di famiglia, in ragione della prematura scomparsa del padre Antonio, il fondatore. Assieme ai fratelli Francesco, Gabriella, Marcello e Roberto, ha contribuito al definitivo decollo del brand. “Premesse solide e intraprendenza imprenditoriale ne faranno in pochi anni una delle Cantine più all’avanguardia del territorio, tanto da essere registrata nel 1967 come prima Doc in Franciacorta”, si legge sul sito di Freccianera.

Oggi la cantina bresciana produce circa 320mila bottiglie all’anno, realizzando l'80% del fatturato in Italia, con una presenza significativa nei mercati europei, nel Regno Unito e negli Usa. Nel 2025 Freccianera ha avviato un piano di investimenti e innovazione tecnologica al fine di incrementare la capacità produttiva fino a 550.000 bottiglie, valorizzando le uve provenienti dai 65 ettari di vigneti di proprietà.

“Con la scomparsa di Pia Donata Berlucchi, il mondo del vino perde una figura di riferimento", ha commentato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "Grazie alla sua guida, l’azienda vitivinicola ha fatto la storia nella produzione d’eccellenza apprezzata in tutto il mondo. Alla sua famiglia, ai suoi cari arrivino le mie più sentite condoglianze”.

I funerali di Pia Donata Berlucchi saranno celebrati domani, mercoledì 29 alle ore 17.00 presso la parrocchia di San Vitale a Borgonato.