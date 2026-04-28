Confagricoltura donna, il "Documento di Roma"

L’agricoltura italiana ed europea non può più essere pensata senza il pieno protagonismo delle donne. È questo il messaggio emerso dal convegno “L’Agricoltura è Donna. Leadership femminile per coltivare il futuro”, promosso da Confagricoltura Donna, oggi a Palazzo della Valle, a Roma.L'agricoltura femminile, infatti, cresce e innova. In Italia, le aziende agricole condotte da donne sono un terzo de...