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Enervit, approvato bilancio e nuovo cda
Il 2025 si è chiuso con ricavi +8,2%
L'Assemblea degli Azionisti di Enervit S.p.A., società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport e per chi è attento al proprio benessere, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Alberto Sorbini, ha approvato il Bilancio d'Esercizio a...
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EFA News - European Food Agency
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