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CLARA MOSCHINI

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Enervit, approvato bilancio e nuovo cda

Il 2025 si è chiuso con ricavi +8,2%

L'Assemblea degli Azionisti di Enervit S.p.A., società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport e per chi è attento al proprio benessere, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Alberto Sorbini, ha approvato il Bilancio d'Esercizio a...

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EFA News - European Food Agency
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