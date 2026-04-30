Inflazione e consumi, nessuna illusione per il futuro

I consumatori è meglio non si facciano troppe illusioni. Sono, infatti, aumentate "significativamente" le aspettative di inflazione medie per i prossimi 12 mesi e per i prossimi tre anni. Lo ha detto l'ultimo Consumer Expectations Survey della Banca centrale europea segnalando che le aspettative di crescita del reddito nominale sono rimaste invariate e quelle di crescita economica sono diventate più negative.



A marzo, il tasso mediano di inflazione percepita negli ultimi 12 mesi è salito al 3,5%, dal 3% di febbraio. Le aspettative di inflazione mediane per i prossimi 12 mesi e per i prossimi tre anni, entrambe al 2,5% a febbraio, sono aumentate a marzo rispettivamente al 4% e al 3%. Anche le aspettative di inflazione per i prossimi cinque anni sono aumentate a marzo, raggiungendo il 2,4%, dal 2,3% di febbraio.

Reddito e consumi



Le aspettative di crescita del reddito nominale dei consumatori nei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate a marzo rispetto a febbraio, attestandosi all'1,2%. Nel frattempo, la crescita percepita della spesa nominale nei 12 mesi precedenti è aumentata al 5,1%, dal 4,6% di febbraio. Le aspettative di crescita nominale della spesa nei prossimi 12 mesi sono aumentate al 4,1%, dal 3,5% di febbraio, il livello più alto da maggio 2023.

Crescita e mercato del lavoro



Le aspettative di crescita economica per i prossimi 12 mesi sono diventate più negative, diminuendo al -2,1% a marzo, dal -0,9% di febbraio. Anche le aspettative sul tasso di disoccupazione a 12 mesi sono aumentate all'11,3% a marzo, dal 10,8% di febbraio.

Come osservato nei mesi precedenti, le famiglie a basso reddito prevedono il tasso di disoccupazione più elevato a 12 mesi (13,7%), mentre le famiglie ad alto reddito prevedono il tasso più basso (9,7%).

I consumatori continuano ad aspettarsi un tasso di disoccupazione futuro leggermente superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (10,6%), il che suggerisce una prospettiva del mercato del lavoro sostanzialmente stabile.





