Foodservice, Cattel scala il mercato

Cattel, azienda attiva nel Nord Italia nella distribuzione di prodotti alimentari nel segmento Ho.Re.Ca, chiude l’anno in crescita con un fatturato di 183 milioni di euro (+4,6%, superiore al +1,7% registrato dal mercato di riferimento), posizionandosi nei primi 5 player nazionali del settore. Secondo l'azienda "si tratta di un chiaro segnale di consolidamento, nonostante le diverse situazioni di rallentamento e a sfavore nel settore": nel 2025, il gruppo ha servito oltre 8.600 punti di consumo con una forte concentrazione sulla ristorazione.

L’azienda veneta opera attualmente su circa cinque regioni e continua a puntare sull’espansione territoriale: la Lombardia ha superato i 30 milioni di euro, mentre il Piemonte (servito dal 2023) ha raggiunto i 7 milioni, anche senza una posizione stabile su Torino.

Nel 2025, Cattel ha lavorato su un percorso di destagionalizzazione e in parallelo, la forza commerciale è cresciuta: i consulenti e commerciali sono passati da 102 nel 2023 a 112 nel 2025, con 10 area manager.

Il Presidente Gianfranco Cattel, in occasione della recente convention aziendale, ha affermato: “Il 2025 ci consegna un risultato positivo in un contesto che resta complesso e competitivo. La crescita per noi ha valore se è accompagnata da qualità del servizio, solidità organizzativa e capacità di costruire relazioni durature con i clienti. Oggi la sfida non è solo vendere di più, ma crescere in modo più selettivo, con una proposta che punti su affidabilità, velocità di risposta, prodotti di valore e differenziazione”.