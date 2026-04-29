Jingold: fatturato taglia il traguardo dei 100 mln euro

Jingold, specialista globale del kiwi con sede a Cesena (FC) e una rete di circa mille produttori nel mondo, chiude la campagna commerciale dell’emisfero nord con un risultato che segna una tappa chiave nel proprio percorso di sviluppo. L’azienda - oggi brand con il maggior numero di varietà disponibili sui mercati globali e leader europeo del kiwi a polpa rossa - celebra i 25 anni dalla fondazione con un fatturato record e volumi in crescita su tutte le referenze.

“L’azienda chiuderà quest’anno con un turnover che ha superato il traguardo dei 100 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, trainato in particolare dall’aumento produttivo del kiwi giallo italiano", commenta Alessandro Fornari, direttore generale di Jingold. "In cinque anni abbiamo raddoppiato le attività: un risultato che misura il grande lavoro di produttori, licenziatari, partner e di tutto il team. Grazie all’entrata in produzione di nuovi impianti, contiamo di proseguire questo trend anche nei prossimi anni”.

“Mi piace pensare non a un traguardo, ma a una tappa", sottolinea Patrizio Neri, presidente di Jingold, "che si inserisce in un percorso di crescita continuo, reso possibile da basi molto solide”. “Il primo punto di forza è la struttura sociale di Jingold, in cui i soci condividono obiettivi e responsabilità, con pari ruolo e un approccio di sistema che rappresenta il motore dello sviluppo", puntualizza. "A questo si aggiunge il rapporto con i produttori, che per noi non sono semplici fornitori ma partner a tutti gli effetti e attori fondamentali della filiera”.

La campagna dell’emisfero nord si avvia alla conclusione in queste settimane. Il kiwi rosso ha terminato le vendite già a fine febbraio, il kiwi giallo ha presidiato il mercato fino a metà/fine aprile - in funzione di calibri e categorie - mentre il kiwi verde a marchio Jingold proseguirà con forniture selezionate anche nel mese di maggio.

Il bilancio è decisamente positivo: tutte le varietà hanno registrato un incremento dei volumi. A guidare la crescita è il kiwi a polpa gialla, core business dell’azienda, che segna un +20% rispetto alla stagione precedente. Positivo anche l’andamento del kiwi a polpa rossa italiano (+10%), mentre ancora più marcata è la crescita del kiwi verde a marchio Jingold, in particolare dalle origini Italia e Grecia.

Complessivamente, la produzione commercializzata si attesta intorno alle 35 mila tonnellate, così suddivise: - 25 mila tonnellate di kiwi giallo; - 2 mila tonnellate di kiwi rosso;- 8 mila tonnellate di kiwi verde.

L’incremento delle vendite ha interessato tutti i principali canali e mercati di riferimento. La crescita si è rivelata più dinamica nei mercati a più alto potenziale di sviluppo per il consumo di kiwi, in particolare in alcune aree extraeuropee come Stati Uniti, Canada e Messico, mentre si è mantenuta più contenuta nei mercati europei consolidati, come Spagna e Germania. A incidere positivamente sono state anche specifiche attività di marketing sviluppate con clienti chiave, soprattutto nella Gdo italiana ed europea, che hanno contribuito a rafforzare le performance di vendita e la reputazione del marchio.

Prosegue il piano di sviluppo delle superfici, con nuovi impianti messi a dimora ogni anno, in particolare in Italia e Grecia. Gli investimenti seguono sia il modello dei produttori associati ai concessionari autorizzati, sia progetti direttamente partecipati da Jingold, con l’obiettivo di sostenere la crescita futura e garantire continuità qualitativa.