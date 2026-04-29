Pizze e bibite: prezzi alle stelle

Ci facciamo una pizza? Un invito che fa gola a tutti e che ha attraversato generazioni, geografie e contesti sociali. Un rito schietto, verace e alla portata di tutti, almeno così è stato fino a qualche anno fa. Oggi però, a causa dei rincari, il mito della pizzeria che mette d’accordo convivialità e accessibilità comincia a scricchiolare, soprattutto per le famiglie. Diventano sempre più rari gli ind...