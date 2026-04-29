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Riso amarissimo
Copa Cogeca e Cofagricoltura proeccupati per la decisone Ue su salvaguardia
Si concluso ieri un periodo di quasi cinque anni di negoziati con l'approvazione da parte del parlamento europeo della soglia di salvaguardia al 45% per l'import di riso in Ue da paesi esteri. Come fa notare il comunicato di Copa e Cogeca, "il Parlamento europeo ha approvato la revisione del Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG), confermando così l'accordo provvisorio raggiunto durante il trilogo...
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EFA News - European Food Agency
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