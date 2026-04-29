Crai, Criscuolo dg di Distribuzione Nord-Ovest

Crai, storica insegna della distribuzione moderna che ha fatto della prossimità il suo tratto distintivo, annuncia la nomina di Giuseppe Criscuolo a direttore generale di Distribuzione Nord-Ovest (DNO), società strategica per lo sviluppo e il presidio della rete nel Nord-Ovest. Nel suo nuovo ruolo Criscuolo avrà la responsabilità della gestione operativa ed economica di DNO, con un focus sul presidio e lo sviluppo della rete di vendita, il rafforzamento delle sinergie commerciali e di Gruppo e l’ingresso di nuovi soci, contribuendo all’evoluzione del modello Crai.

Manager con una consolidata esperienza nel settore retail, Criscuolo ha maturato un percorso professionale di oltre 18 anni in Carrefour Italia, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle aree franchising, sviluppo rete, pianificazione strategica e trasformazione. Tra le principali esperienze, quella di Franchising & Expansion Director, oltre a incarichi come Regional Director e Transforma on Director, contribuendo alla definizione e implementazione di piani strategici e modelli evolu di sviluppo della rete.

“Questa nomina contribuisce al rafforzamento della rete di prossimità, valorizzando il ruolo degli imprenditori che ne fanno parte, oggi e in futuro - commenta Giangiacomo Ibba, presidente del Gruppo Crai - Vogliamo continuare a lavorare su integrazione, qualità dell’esecuzione e sviluppo della rete, che sono i fattori chiave per generare valore nel tempo per soci, clien e territori”.

“Sono orgoglioso di essere stato scelto dal Gruppo per guidare Distribuzione Nord-Ovest, una realtà con basi solide e un potenziale di sviluppo importante - ha dichiarato il nuovo dg Criscuolo - L’obiettivo sarà quello di rafforzare la rete supportando da vicino i soci nella gestione del loro business: questo ci consentirà di creare le condizioni per crescere in modo strutturato, anche a raverso l’ingresso di nuovi imprenditori”.

La nomina conferma l’impegno del Gruppo Crai nel valorizzare competenze, innovazione e sviluppo del modello distribu vo, per rispondere in modo sempre più efficace alle dinamiche del mercato e alle esigenze dei clienti.