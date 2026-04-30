Pinot Nero: tornano le giornate

Dal 15 al 18 maggio, a Egna e Montagna si terrà la 28ª edizione delle Giornate del Pinot Nero, uno degli eventi più importanti nel territorio dell’Alto Adige. L’evento sarà preceduto dal Concorso nazionale del Pinot Nero, il quale si terrà a inizio mese e vedrà come protagonisti oltre 100 Pinot Nero dell’annata 2023 provenienti da diverse regioni d’Italia. Tra questi, previa degustazione e valutazione da parte di una giuria specializzata, cinque vini verranno eletti come migliori in assoluto.

Inoltre, verranno decisi i vincitori delle singole regioni vinicole. Tutti i vini vincitori saranno premiati venerdì 15 maggio e da venerdì pomeriggio a lunedì, sarà possibile degustare i vini partecipanti nell’Ospizio di San Floriano a Laghetti.

Sul sito (https://www.blauburgunder.it/it/programma), inoltre, sarà possibile consultare il programma aggiuntivo riguardo alle Giornate del Pinot Nero, il quale comprende anche due masterclass sul Pinot Nero.