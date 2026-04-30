HIP-Horeca Professional Expo per la prima volta in Italia

Dal 19 al 21 ottobre 2026, HIP – Horeca Professional Expo arriva a BolognaFiere per la prima volta. L'evento dedicato all’innovazione 4.0 del mondo Ho.Re.Ca avrà come focus principale il Congresso Hospitality 4.0, occasione che riunirà oltre 400 relatori di diversi Paesi e che proporrà un programma articolato in più di 20 summit verticali, dedicati a vari segmenti dell’ospitalità. Nell’ambito della gestione e differenziazione utilizzate dalle aziende come fattore di competitività, la scalabilità e la sostenibilità delle imprese, l’innovazione tecnologica e la carenza di talenti saranno tematiche affrontate durante l’evento.

L’area espositiva vedrà la partecipazione di oltre 300 aziende, le quali presenteranno prodotti e servizi per il mondo Horeca. Tra quelle già confermate, Digital World, Smart Kitchens & Equipment, Foodservice Solutions, Design & Experience, Automated Foodservice, Coffee, Bakery & Gelato, Steakhouse, Selected Brands, Wine & Spirits, Health & Safety, New Concepts & Franchises, Delivery & Food As A Service.

HIP arriva in Italia dopo la decima edizione dello stesso format conclusasi a Madrid: 60.000 professionisti partecipanti, più di 1.000 aziende espositrici e oltre 700 relatori internazionali coinvolti nel Congresso Hospitality 4.0, generando un impatto economico di oltre 102 milioni di euro.

Manuel Bueno, direttore di HIP Italia, afferma che “con l’evento vogliamo consolidare un punto d’incontro creato da e per il settore dell’ospitalità, in cui i professionisti siano posti al centro per aiutarli a far evolvere le proprie attività verso modelli più competitivi. Per questo motivo, contiamo sulle voci più rilevanti del momento e sugli ultimi sviluppi del mercato, che accelereranno questa trasformazione al fine di ottenere un settore più redditizio, efficiente, sostenibile e resiliente.”

La stima per le tre giornate della manifestazione riguardo alla partecipazione di professionisti, tra imprenditori, manager e operatori del settore, è di 10.000 persone. Inoltre, tra le attività programmate ci saranno gli Horeca New Business Models Awards, i premi più prestigiosi del settore che riconosceranno le aziende che stanno guidando l’innovazione nell’ospitalità.

Antonio Bruzzone, Ceo di BolognaFiere, dichiara che “Portare in Italia un format di successo europeo significa offrire alle imprese dell’ospitalità uno strumento concreto per affrontare le grandi trasformazioni in atto – dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità, fino all’evoluzione dei modelli di consumo. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema in cui contenuti, business e networking si integrino, generando opportunità reali per gli operatori e contribuendo alla crescita competitiva dell’intera filiera Ho.Re.Ca., in un contesto sempre più globale e dinamico.”