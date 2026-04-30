Syngenta: nuovi modelli dei sistemi agricoli e alimentari

In occasione del decimo anniversario del Food&Science Festival a Mantova, Syngenta terrà l’evento “Il filo che ci unisce: ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” venerdì 15 maggio a partire dalle ore 14:30 presso l’Atrio degli Arcieri del Palazzo Ducale.

L’obiettivo di Syngenta è quello di esplorare i nuovi modelli dei sistemi agricoli e alimentari: durante l’evento verrà analizzata l’evoluzione del comparto negli ultimi dieci anni sulla spinta di driver, quali la transizione ecologica e il progresso tecnologico, e in aggiunta verranno affrontate le prospettive future e le traiettorie di sviluppo attese grazie al contributo di rappresentanti delle Istituzioni, associazioni di categoria e della filiera agroalimentare.

Al confronto interverranno, tra gli altri: Massimo Scaglia, Amministratore Delegato Syngenta Italia; Alberto Piaggesi, Presidente Syngenta Italia; On. Herbert Dorfmann, Membro della Commissione AGRI del Parlamento europeo; Sen. Silvia Fregolent, Vicepresidente della Commissione Agricoltura e membro della Commissione Ambiente; Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura and COPA-COGECA; Pierdomenico Perata, Professore di fisiologia vegetale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Maria Chiara Zaganelli - Direttore Generale del CREA.