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CLARA MOSCHINI

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Rivoluzione Toscana IGT al femminile. E via libera alle bollicine

Intervista col Presidente del Consorzio, Cesare Cecchi

Declinazione del nome al femminile e diversificazione dell'offerta. Il Consorzio cambia pelle e introduce la denominazione "Toscana", legandosi indissolubilmente all'identità territoriale della regione, brand di più sicura presa sui mercati internazionali.

Ma la vera novità è nel calice: per la prima volta la IGT apre infatti alla produzione di spumanti, per intercettare il boom mondiale delle bollicine. 

EFA News ha intervistato Cesare Cecchi, presidente del Consorzio Toscana IGT.

Guarda il video:


Photo gallery Consorzio Toscana IGT
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EFA News - European Food Agency
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