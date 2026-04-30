Rivoluzione Toscana IGT al femminile. E via libera alle bollicine
Intervista col Presidente del Consorzio, Cesare Cecchi
Declinazione del nome al femminile e diversificazione dell'offerta. Il Consorzio cambia pelle e introduce la denominazione "Toscana", legandosi indissolubilmente all'identità territoriale della regione, brand di più sicura presa sui mercati internazionali.
Ma la vera novità è nel calice: per la prima volta la IGT apre infatti alla produzione di spumanti, per intercettare il boom mondiale delle bollicine.
EFA News ha intervistato Cesare Cecchi, presidente del Consorzio Toscana IGT.
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EFA News - European Food Agency
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