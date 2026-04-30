TuttoFood: Aceto Balsamico di Modena Igp protagonista

Dall’11 al 14 maggio il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp sarà protagonista a TuttoFood, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare, in programma presso Fiera Milano Rho, con il proprio stand (Pad.10, stand A27). Un’occasione per raccontare da vicino uno dei prodotti simbolo del Made in Italy agroalimentare, oggi distribuito in oltre 130 Paesi e con oltre il 92% della produzione destinata ai mercati internazionali.

Lo stand sarà uno spazio dedicato non solo alla degustazione, ma anche all’approfondimento delle nuove tendenze di consumo, della qualità produttiva e delle prospettive internazionali di un comparto sempre più strategico per l’agroalimentare italiano.

In particolare, saranno organizzate: degustazioni guidate di Aceto Balsamico di Modena Igp, per scoprirne le diverse sfumature sensoriali; abbinamenti con altri prodotti Dop e Igp italiani; momenti dedicati alla mixology, con originali cocktail a base di Aceto Balsamico di Modena Igp; focus sull’incontro tra Aceto Balsamico di Modena Igp e pasticceria;

incontri di approfondimento sulla gamma dei prodotti, con focus sulle caratteristiche qualitative; sessioni informative sulla riconoscibilità del prodotto autentico e sui metodi di produzione.

Sarà un’occasione per incontrare i rappresentanti del Consorzio, conoscere più da vicino la cultura e la tradizione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e scoprire l’evoluzione di un prodotto che continua a rafforzare il proprio ruolo sui mercati internazionali.