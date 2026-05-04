Andrea Cipolloni lascia la guida di Eataly

Eataly ha annunciato che Andrea Cipolloni lascerà il suo ruolo di amministratore delegato. La notizia è stata data con un comunicato leggermente contyorto. L'attuale ad "lascerà il suo ruolo di Amministratore Delegato (che occupava dal 2022, ndr), nell’ambito di una transizione pianificata che avverrà una volta completata la prima fase della strategia di crescita di Eataly e al fine di garantire un passaggio graduale".

In effetti, in questo periodo il Gruppo ha aumentato i ricavi totali da circa 450 milioni di euro a oltre 700 milioni nel 2025, ampliando la propria presenza globale e creando una solida pipeline grazie all’apertura di oltre 20 nuovi punti vendita, portando il numero totale a 69.

Nel comunicato ufficiale, "Eataly e il consiglio di amministrazione ringraziano Cipolloni per il suo approccio rigoroso e per l’esecuzione di successo di questa fase della strategia di crescita di Eataly, nonché per il suo impegno nel rafforzare il valore a lungo termine per gli azionisti, facendo leva su una solida piattaforma e su un brand globale". Insomma, grazie e a non più rivedersi.. anche se non c'è ancora un sostituto.

La decisione, spiega infatti la nota, "rientra in una strategia più ampia che ha previsto la nomina di Gabriele Belsito, membro del Comitato Esecutivo Italiano, a direttore generale per l’Europa, nonché la ricerca di un amministratore delegato incaricato di promuovere la crescita negli Stati Uniti d’America, che nel 2025 rappresentano oltre il 60% del fatturato di Eataly".