Starbucks, secondo trim in crescita

Starbucks Corporation ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, conclusosi il 29 marzo 2026 e della durata di 13 settimane. I ricavi netti consolidati sono aumentati del 9% a 9,5 miliardi di dollari, il margine operativo GAAP è cresciuto di 180 punti base su base annua, attestandosi all'8,7%, "grazie principalmente all'effetto leva delle vendite e alla...