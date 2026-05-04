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Starbucks, secondo trim in crescita
Vendite globali +6,2% e ricavi +9%, a 9,5 miliardi di dollari
Starbucks Corporation ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, conclusosi il 29 marzo 2026 e della durata di 13 settimane. I ricavi netti consolidati sono aumentati del 9% a 9,5 miliardi di dollari, il margine operativo GAAP è cresciuto di 180 punti base su base annua, attestandosi all'8,7%, "grazie principalmente all'effetto leva delle vendite e alla...
Fc - 59655
EFA News - European Food Agency
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