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Fiere, al Mimit il punto sulla promozione del made in Italy
Confronto tra il ministro Urso e il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti
Si è svolto al Mimit, il ministero delle Imprse e del made in Italy, il confronto tra il ministro Adolfo Urso e il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, sulle priorità e sulle prospettive del comparto fieristico italiano. Presente all’incontro anche Matteo Gelmetti, recentemente nominato dal Mimit Consigliere esperto per il sistema fieristico.Nel corso dell’incontro sono stati...
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EFA News - European Food Agency
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