Fiere, al Mimit il punto sulla promozione del made in Italy

Si è svolto al Mimit, il ministero delle Imprse e del made in Italy, il confronto tra il ministro Adolfo Urso e il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, sulle priorità e sulle prospettive del comparto fieristico italiano. Presente all’incontro anche Matteo Gelmetti, recentemente nominato dal Mimit Consigliere esperto per il sistema fieristico.Nel corso dell’incontro sono stati...