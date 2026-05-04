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CLARA MOSCHINI

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Fiere, al Mimit il punto sulla promozione del made in Italy

Confronto tra il ministro Urso e il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti

Si è svolto al Mimit, il ministero delle Imprse e del made in Italy, il confronto tra il ministro Adolfo Urso e il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, sulle priorità e sulle prospettive del comparto fieristico italiano. Presente all’incontro anche Matteo Gelmetti, recentemente nominato dal Mimit Consigliere esperto per il sistema fieristico.Nel corso dell’incontro sono stati...

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