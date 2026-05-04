Gusto e design nei nuovi Riccioli Barilla al bronzo

Nel mondo dell'architettura e dello stile, si assiste a un forte ritorno al design "curvo": sedute scultoree e sinuose, dettagli arricciati e plissettati nei drappeggi, la morbida geometria di soffitti ad arco e pareti con texture grezze e curvilinee. Questa tendenza riflette una ricerca profonda di armonia con i ritmi naturali, di forme che avvolgono e accolgono. Nel settore alimentare, la biomimetica coniuga estetica e biofunzione: il design biomimetico applicato al cibo ripensa l'ergonomia dei sensi con geometrie capaci di aumentare la superficie di contatto, trasformando ogni boccone in un'esperienza multisensoriale consapevole.

In questa evoluzione culturale si inserisce Riccioli, il nuovo formato di Barilla Al Bronzo, che rappresenta l'espressione più compiuta di questa tendenza globale. Riccioli Barilla Al Bronzo incarnano perfettamente questo nuovo trend: la loro forma sinuosa e attorcigliata non è scelta solo per l'estetica accattivante, ma è progettata appositamente per esaltarne le qualità.

Le scanalature profonde e la superficie ruvida, ottenute grazie a una speciale trafilatura al bronzo esclusiva Barilla, avvolgono e trattengono ogni goccia di condimento, garantendo un’eccellente tenuta del sugo e rendendo ogni boccone intensamente saporito e ricco. Con le loro cinque ali e dimensioni generose, i Riccioli Barilla Al Bronzo offrono un morso stratificato e completo, trasformando ogni boccone in un'esperienza gustativa profonda e soddisfacente. La loro forma non è casualità: è design culinario al servizio del gusto.

“Da chef, cerco sempre ingredienti che mi permettano di raccontare qualcosa in più in ogni piatto ed esaltare il gusto - spiega Roberto Conti chef di Casa Camperio, ristorante all'interno della community Artisti di Al Bronzo - In questa ricerca la forma della pasta diventa un vero alleato ed i Riccioli Barilla Al Bronzo rispondono alla mia esigenza: la texture ruvida, dall’effetto grezzo al tatto, garantisce un’eccellente tenuta del sugo, trasformando ogni boccone in un’esperienza appagante. La forma avvolgente permette di far aderire il condimento, esaltando il piatto e amplificando gusto e armonia. In ogni piatto che penso deve valorizzare il singolo ingrediente, lasciando spazio alla creatività, reinterpretando la tradizione con uno sguardo contemporaneo, ma mantenendo sempre il gusto al centro".

Come tutta la gamma Barilla Al Bronzo, anche i Riccioli sono realizzati con una selezione di grani duri pregiati 100% italiani, sapientemente macinati e scelti appositamente per ottenere risultati ottimali, con un contenuto proteico superiore al 14%, per una consistenza robusta ed elastica. L’eccellente qualità e quantità di proteine migliora la consistenza della pasta e ne aumenta la capacità di trattenere l’amido durante la cottura, per un risultato “al dente”. Inoltre, il grano duro selezionato fornisce naturalmente una tonalità giallo ambrata, per un’esperienza sensoriale unica, alla vista e al tatto.

Due benefici straordinari, una sola forma

La ricerca del perfetto equilibrio tra forma e funzione ha portato Barilla Al Bronzo a proporre una pasta dove ogni dettaglio serve uno scopo preciso:

eccellente tenuta del sugo: le scanalature profonde e la rugosità della superficie catturano ogni goccia di sugo, creando una sinergia perfetta tra pasta e condimento;

morso stratificato e soddisfacente: la struttura a cinque ali, unite alle dimensioni generose, regala a ogni boccone una pienezza di sapore e una consistenza affascinante, dove gusto e texture danzano insieme.

Realizzati con grano duro selezionato, i Riccioli Barilla Al Bronzo esprimono tutta la dedizione di Barilla alla maestria della pasta: ogni elemento, dalla scelta della materia prima 100% italiana, alla resistenza alla cottura, è stato pensato per un'esperienza gastronomica elevata. La trafilatura al bronzo conferisce a Riccioli quella texture ruvida dall’effetto grezzo al tatto che ne caratterizza l'identità, permettendo un’eccellente tenuta del sugo e una resa culinaria sorprendente.

Un'esperienza multisensoriale consapevole

Questo formato rappresenta l'impegno di Barilla verso l'evoluzione dei bisogni contemporanei: una pasta che rispecchia il desiderio moderno di coniugare sapore autentico e funzionalità innovativa. Con la loro capacità di trattenere eccezionalmente il condimento e il morso stratificato che caratterizza ogni boccone, i Riccioli Barilla Al Bronzo trasformano il pasto quotidiano in un'occasione per vivere un momento memorabile attorno alla tavola.

I Riccioli Barilla Al Bronzo si distinguono per la loro versatilità, adattandosi con naturalezza sia alle cene in famiglia che ai pranzi veloci durante la settimana. Il loro carattere raffinato non li confina alle ricorrenze speciali: ogni giorno può diventare straordinario grazie alla loro qualità e al gusto avvolgente che regalano ad ogni piatto. I Riccioli Barilla Al Bronzo interpretano la tradizione italiana con uno stile contemporaneo, permettendo di assaporare un prodotto raffinato senza aspettare un’occasione particolare.





