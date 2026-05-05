Stefan Anckaert nuovo sales director di Heineken Italia

Heineken ha nominato Stefaan Anckaert nel ruolo di Sales Director On Trade, con ingresso nel Management Team dell’azienda. Anckaert vanta una solida esperienza internazionale nel settore delle bevande e del food service, maturata in contesti complessi e altamente competitivi, oltre a una profonda conoscenza del mercato italiano, dove ha lavorato per oltre dieci anni.

Dopo aver iniziato la sua carriera in AB InBev Belgio, dove ha ricoperto diversi ruoli commerciali e guidato la strategia marketing per Stella Artois, nel 2015 si è trasferito in Italia come Sales Director On Trade, contribuendo alla crescita del business nel Paese. Nel 2018 è entrato nel team europeo come Commercial Director e, l’anno successivo, ha assunto la guida di Birra del Borgo come Managing Director, accelerandone sviluppo e posizionamento nel segmento craft.

Nel 2022 è entrato in Vandemoortele come Global Director Foodservice, dove ha guidato la strategia commerciale globale. Dal 2023 ha ricoperto in Coca-Cola HBC Italia il ruolo di Sales Director Out of Home, dove ha contribuito significativamente alla crescita del fatturato e all’evoluzione della strategia commerciale.

L’ingresso di Anckaert rappresenta un passo chiave nel percorso strategico di rafforzamento dell’On Premise, con l’obiettivo di consolidare partnership di valore e sviluppare nuove opportunità di crescita in un canale chiave per l’azienda e per il mercato italiano.

“Siamo lieti di accogliere Stefaan Anckaert in Heineken Italia - dichiara Alexander Koch, ceo di Heineken Italia - La sua esperienza consolidata unita a una forte visione strategica porterà un significativo valore aggiunto alla nostra organizzazione, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di innovare, evolvere e competere in un contesto in continua trasformazione. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel canale On Trade e raggiungere le nostre ambizioni di crescita nei prossimi anni”.

Anckaert succede a Petros Papageorgeous che negli ultimi tre anni ha svolto un ruolo chiave nel guidare il canale On Trade con competenza e passione, promuovendo una strategia più orientata ai consumatori. La sua leadership ha contribuito a costruire solide basi per il futuro dell’azienda, cui vanno i ringraziamenti e i migliori auguri del Management Team di Heineken Italia per i prossimi passi professionali.

Heineken produce birra in Italia da oltre 50 anni, è presente sul territorio con i 4 birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO) e con un network distributivo, Partesa, specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca. che opera con centri logistici su tutto il territorio.

Con più di 2.000 dipendenti, Heineken è oggi il primo produttore di birra nel nostro Paese, dove produce e commercializza più di 7 milioni di ettolitri di birra, investendo in innovazione e sviluppo. Attraverso il piano “Brew a Better World” il marchio integra la Sostenibilità al business, creando valore per l’azienda, la società e l’intero pianeta.