Sterilgarda, l'ad Fernando Sarzi va in pensione

Fernando Sarzi lascia dopo circa vent’anni di guida ininterrotta il colosso agroalimentare Sterilgarda, azienda leader in Italia nel settore lattiero-caseario e dei succhi di frutta, con sede a Castiglione delle Stiviere (MN). La notizia è stata divulgata dalla Gazzetta di Mantova che riporta come l'addio sia stato dato dall'amministratore delegato qualche giorno fa, quando Sarzi ha salutato i 350 dipendenti e i collaboratori dell’azienda "con una lettera carica di emozione e gratitudine". Loro, in risposta, l’hanno salutato con un abbraccio corale davanti all’ingresso della palazzina che accoglie gli uffici

A questo punto, Luigi Ghisini, attuale amministratore delegato della Padania Alimenti di Casalmaggiore (CR), prende il timone del colosso agroalimentare di Castiglione delle Stiviere che proprio Sarzi ha contribuito a far crescere in Italia e nel mondo.

"Sono qui da più di cinquant’anni - racconta Sarzi - è tempo per me di andare in pensione ed è giusto che lo faccia ora, in un momento in cui l’azienda gode di ottima salute, in cui sono in arrivo tantissime novità, soprattutto dal punto di vista tecnologico".