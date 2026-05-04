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Nasce GialloZafferano Usa
La società è controllata da Mondadori Digital
Mondadori Digital annuncia la nascita di GialloZafferano USA Inc., società con sede negli Stati Uniti, dedicata alla produzione di contenuti e iniziative enogastronomiche per il mercato americano, nata dall’esperienza del food media brand n.1 in Italia e tra i più seguiti al mondo. Il progetto americano di GialloZafferano è coordinato da Gabriele Colasanto, Brand Director Area Food di Mondadori Digi...
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EFA News - European Food Agency
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