Nasce GialloZafferano Usa

Mondadori Digital annuncia la nascita di GialloZafferano USA Inc., società con sede negli Stati Uniti, dedicata alla produzione di contenuti e iniziative enogastronomiche per il mercato americano, nata dall’esperienza del food media brand n.1 in Italia e tra i più seguiti al mondo. Il progetto americano di GialloZafferano è coordinato da Gabriele Colasanto, Brand Director Area Food di Mondadori Digi...