Deforestazione: regolamento Ue semplificato

La Commissione Europea ha pubblicato oggi una relazione sulla semplificazione del regolamento riveduto dell'UE sulla deforestazione e una serie di ulteriori misure per un'attuazione agevole ed efficace a seguito dell'accordo dei colegislatori dello scorso dicembre (leggi notizia EFA News). Tali misure forniranno maggiore chiarezza agli operatori economici, agli Stati membri, ai paesi terzi e ad altri portatori di interessi, garantendo nel contempo la stabilità e la prevedibilità giuridiche.

Con il pacchetto odierno, la Commissione mantiene l'impegno assunto nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio di procedere a un riesame della semplificazione del regolamento riveduto e si prepara all'entrata in vigore del regolamento entro la fine di quest'anno.

Le misure comprendono una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, un documento di orientamento aggiornato e domande frequenti e un progetto di atto delegato sulla definizione del prodotto dell'Eudr. La Commissione presenta inoltre agli Stati membri un atto di esecuzione aggiornato sul sistema d'informazione.

La relazione al Parlamento europeo e al Consiglio descrive le misure di semplificazione attuate dall'entrata in vigore del regolamento Eudr nel giugno 2023, nonché quelle introdotte nel pacchetto odierno. Queste misure, nel loro complesso, porteranno a una sostanziale riduzione degli oneri amministrativi. Si prevede che ridurranno i costi annuali di conformità per le imprese soggette agli obblighi previsti dal Regolamento UE sulle esportazioni (Eudr) di circa il 75%, rispetto al Regolamento originale. Il documento presenta inoltre strumenti di facilitazione degli scambi commerciali, come archivi della legislazione dei paesi produttori e schemi di certificazione per le materie prime ai sensi dell'Eudr, per agevolare la valutazione del rischio e la dovuta diligenza. Il rapporto evidenzia inoltre che l'Eudr sta già contribuendo a cambiamenti strutturali nelle catene di approvvigionamento globali, con maggiori investimenti in tracciabilità e trasparenza, supportando così pratiche produttive più sostenibili e competitive.