Deforestazione. Le misure finali della Commissione UE

La Commissione Europea accoglie con favore il voto finale del Parlamento europeo e del Consiglio sulla proposta della Commissione relativa a modifiche mirate del regolamento dell'UE sulla deforestazione (Eudr). "Ora dobbiamo garantire che l'Eudr produca risultati concreti", si legge in una nota della Commissione. "Affrontare la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale è una delle sfide più urgenti del nostro tempo, in quanto sono importanti motori dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità". Il regolamento modificativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 23 dicembre 2025.

Le modifiche concordate garantiscono chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda i termini e i requisiti per gli operatori economici. Essi prevedono un anno supplementare per i preparativi degli operatori economici prima dell'entrata in vigore dell'Eudr il 30 dicembre 2026. Per i micro e piccoli operatori il periodo è prorogato fino al 30 giugno 2027, ad eccezione di quelli già contemplati dal regolamento UE sul legno (Eutr).

Le modifiche concordate limitano ulteriormente l'obbligo di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza al primo operatore che immette i prodotti interessati sul mercato. Sostituiscono inoltre la presentazione regolare delle dichiarazioni di dovuta diligenza con una dichiarazione una tantum semplificata per i micro e piccoli operatori primari di paesi a basso rischio.

Complessivamente, tali modifiche ridurranno il carico di dati sul sistema informatico in modo che possa gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza previste e le dichiarazioni semplificate presentate da tutti gli operatori. "Ciò fornirà un sistema informatico ben funzionante, necessario per un'agevole attuazione dell'Eudr", commenta la Commissione.

"Con l'accordo sulle norme dell'UE in materia di deforestazione, le imprese possono ora continuare a prepararsi all'applicazione dell'Eudr", ha dichiarato Jessika Roswall, commissario per l'Ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare competitiva. "Fornisce la certezza e la prevedibilità necessarie e consentirà di attuare la legge nel modo più efficiente possibile per ridurre la deforestazione globale".