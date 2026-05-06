F.lli Orsero festeggia la mamma con i mirtilli

In occasione della Festa della Mamma, F.lli Orsero lancia una limited edition dedicata ai mirtilli, pensata per trasformare un gesto semplice in un’espressione autentica di affetto.

Per la ricorrenza, i mirtilli si presentano in un’elegante confezione a forma di cuore, impreziosita dalla scritta “ti voglio bene” e da delicate decorazioni a tema.

I berries F.lli Orsero sono il risultato del progetto "I Frutti di Gil", realtà specializzata nella selezione varietale e nel vivaismo dei piccoli frutti. Nata da una partnership tra il Gruppo Orsero e la famiglia Molari, la collaborazione unisce competenze complementari lungo tutta la filiera, con l’obiettivo di garantire un prodotto fresco, gustoso e selezionato.

Tra le diverse referenze, i mirtilli si distinguono per il loro gusto dolcemente equilibrato, versatilità e praticità di consumo. Ideali dalla colazione agli snack, fino alle preparazioni più creative, rappresentano sempre di più una scelta giornaliera dei consumatori.

Con questa edizione limitata, F.lli Orsero celebra il legame autentico e quotidiano tra mamme e figli attraverso un prodotto naturale e sempre più amato dai consumatori italiani.

La limited edition Festa della Mamma sarà disponibile a partire dal 4 maggio nella grande distribuzione organizzata, fino ad esaurimento scorte.





