Sementi erba medica: definito prezzo per campagna 2026

Il Comitato economico che coordina l’attuazione dell’Accordo interprofessionale per la produzione di sementi foraggere ha definito 2,80 euro/kg come prezzo orientativo di liquidazione per il seme certificato in natura di erba medica relativo alla campagna 2026, riferito a prodotto pulito (calo di lavorazione 0%).

L’indicazione del prezzo orientativo ha l’obiettivo di offrire tutela economica ai produttori impegnati nella moltiplicazione del seme di erba medica, costituire un riferimento contrattuale che consenta al produttore di valutare la convenienza dell’impegno produttivo sottoscritto all’inizio della campagna e garantire una base minima di liquidazione nel caso in cui la ditta sementiera non proceda al ritiro integrale della produzione.

Il Comitato economico ricorda che la determinazione del prezzo orientativo nasce dal confronto tra le parti e dalla volontà di mantenere un equilibrio tra esigenze dei produttori e sostenibilità del settore sementiero. L’auspicio è che questo strumento continui a offrire tutela per tutte le parti coinvolte, a favorire un buon rapporto tra produttori e imprese sementiere e a sostenere la programmazione colturale in un periodo in cui cambiamenti climatici e mutamenti di assetto di mercato stanno mettendo a dura prova le produzioni sementiere nazionali.



