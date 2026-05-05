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Silver economy: in Italia vale 400 miliardi
PwC: entro il 2050 gli over 65 genereranno il 35% dei consumi
L’Italia, secondo paese più longevo al mondo con un’aspettativa di vita di 83,7 anni, conta oggi 14 milioni persone con età superiore ai 65 anni, pari al 24,7% della popolazione. Entro il 2050, questa quota balzerà al 35%, trainando una silver economy da oltre 400 miliardi di euro annui di reddito spendibile e che vede gli over 65 detenere oltre il 50% della ricchezza netta nazionale e generare oltre...
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EFA News - European Food Agency
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