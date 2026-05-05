DalterFood: Antonio Gizzi è il nuovo DG

DalterFood ha nominato Antonio Gizzi come nuovo Direttore Generale: presente nell’azienda dal 2018 come Sales Manager e Responsabile R&D, nel corso della sua carriera Gizzi ha maturato una conoscenza accurata del gruppo e dei suoi mercati, inoltre, ha sviluppato notevole esperienza nel settore agroalimentare, in particolare per gli aspetti che riguardano lo sviluppo commerciale, la gestione dei mercati esteri e le relazioni con la grande distribuzione e con l’industria alimentare.

Gizzi ha commentato: “Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e orgoglio. DalterFood è una realtà solida, costruita nel tempo grazie a persone competenti e fortemente legate ai valori del Gruppo. Il lavoro svolto ha creato basi molto solide: oggi una squadra coesa e preparata rappresenta il vero motore della nostra crescita. Il mio impegno sarà dare continuità a questo percorso, valorizzando il talento interno e accompagnando il Gruppo in una nuova fase di sviluppo, attraverso investimenti industriali, rafforzamento organizzativo e consolidamento della presenza sui mercati internazionali.”

Per Dalter Food, che ha raggiungo un fatturato di 200 milioni di euro, il 2026 sarà un anno caratterizzato da due tappe fondamentali: l’apertura del nuovo stabilimento di taglio e confezionamento di Parma e la gestione dell'acquisizione della filiale commerciale francese lo scorso marzo (vedi articolo EFA News), operazione che consolida ulteriormente la presenza diretta di DalterFood in uno dei principali mercati europei.