Tic Tac Estathé Limone: l'unione fa... il gusto

Sin dalla sua nascita, Tic Tac ha saputo conquistare milioni di consumatori grazie alla sua capacità di rinnovarsi e sorprendere con proposte sempre in linea con i gusti e i momenti di consumo contemporanei. In questo percorso di continua innovazione, nasce oggi una novità pensata per accompagnare la stagione più attesa dell’anno: Tic Tac Estathé Limone, la nuova limited edition che racchiude tutta la freschezza e la vivacità dell’estate.

Frutto dell’incontro tra due icone firmate Ferrero – Tic Tac e Estathé – il nuovo prodotto nasce da una collaborazione strategica che valorizza l’affinità tra i due brand, entrambi simbolo di gusto, piacevolezza e positività. Un’unione naturale che dà vita a un’esperienza inedita, capace di evocare fin dal primo assaggio il piacere dell’Estathè Limone nelle giornate estive.

Pensato per un consumo pratico e “on-the-go”, Tic Tac Estathé Limone è disponibile in un formato da 49 grammi, ideale per accompagnare i momenti di pausa e socialità quotidiana. Il gusto distintivo del limone, ispirato all’inconfondibile infuso di tè freddo Estathé, si unisce alla freschezza tipica di Tic Tac, dando vita a una proposta capace di sorprendere e conquistare fin dal primo confetto.



Disponibile nei punti vendita a partire da aprile e per tutta la stagione estiva, la nuova limited edition rappresenta un’ulteriore evoluzione nel percorso di innovazione del brand, oltre che un esempio concreto della capacità di Ferrero di creare sinergie di valore all’interno del proprio portafoglio.

Il lancio sarà sostenuto da un ecosistema di comunicazione a 360°, che comprende una campagna televisiva on air dal 24 maggio al 20 giugno, attivazioni in store e iniziative digitali, con l’obiettivo di massimizzare visibilità e coinvolgimento, soprattutto tra i giovani adulti.

Con Tic Tac Estathé Limone, l’estate entra ufficialmente nel mondo delle caramelle, portando con sé tutta la spensieratezza, la freschezza e le good vibes della bella stagione.