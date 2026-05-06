Coop Liguria compie 80 anni

Il bilancio 2025 di Coop Liguria evidenzia risultati economici positivi nonostante il contesto di crescita debole a livello nazionale. La Cooperativa ha registrato un utile consolidato di 24,9 milioni di euro e ricavi pari a oltre 864 milioni, il 95% dei quali redistribuiti alla collettività.

Numerose le iniziative rivolte a soci e clienti per tutelare il loro potere di acquisto. Gli sconti sono aumentati, arrivando a quasi 87 milioni di euro (in crescita del 2,54% sul 2024) mentre gli investimenti hanno superato 26 milioni, destinati soprattutto alla ristrutturazione di alcuni punti vendita.

Coop Liguria nel 2025 ha continuato a sostenere le imprese locali, acquistando prodotti liguri per più di 137 milioni di euro. Il 2025 è stato l’anno delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Cooperativa, ricorrenza festeggiata con iniziative culturali e sociali (come il Food Village portato nelle piazze di Genova, Savona, Rapallo, La Spezia e Sanremo) che hanno rafforzato ulteriormente il già solido legame con il territorio.

Sempre centrale nelle priorità di Coop Liguria l’impegno sociale: anche nel 2025 sono stati supportati progetti contro la violenza di genere (in collaborazione con il “Centro per non subire violenza” di Genova), a favore dell’inclusione (iper di Albenga reso “autism friendly” come già, nel 2024, l’Ipercoop Le Terrazze e il superstore di via Saffi alla Spezia), e per l’educazione al consumo (laboratori didattici Saperecoop) e contro la povertà.

In occasione delle assemblee di bilancio del 2025, Coop Liguria ha donato 70.000 euro a 78 associazioni locali, impegnate nella lotta alla povertà. In corso d’anno, ha donato anche 20.000 euro alla cooperativa siciliana Beppe Montana – Libera Terra, che gestisce beni confiscati alla mafia e ha subito pesanti intimidazioni, e 62.000 euro al Comitato Liguria della Croce Rossa italiana nell’ambito di un’iniziativa solidale natalizia legata ai panettoni Coop.

Sul fronte ambientale, Coop Liguria ha continuato a investire sugli impianti fotovoltaici: quelli attivi oggi sono 15 e producono circa 3 milioni di kilowattora di energia l’anno. La Cooperativa ha anche inaugurato quattro stazioni di ricarica per auto elettriche a marchio Coop Power, che garantiscono tariffe particolarmente vantaggiose.



Come previsto dallo Statuto Sociale, i Soci di Coop Liguria sono chiamati ad approvare il bilancio 2025 della Cooperativa nel corso di assemblee che anche quest’anno si terranno in modalità mista: i Soci potranno votare al Punto Soci di tutti i supermercati e gli ipermercati di Coop Liguria, dal 21 al 30 maggio, oppure partecipare a una delle 17 assemblee separate in presenza che si svolgeranno in varie località della Liguria dal 4 al 10 giugno.

L’Assemblea Generale si svolgerà il 19 giugno, ai Magazzini del Cotone di Genova.

Votando il bilancio i Soci contribuiranno anche quest’anno a sostenere le associazioni del territorio.

Il 22 maggio, inoltre, Coop Liguria sbarcherà al nuovo Waterfront Mall (ex Palasport) alla Foce: come ha confermato il presidente Roberto Pittalis, il nuovo supermarcato opspiterà 140 realtà del territorio ligure con spazi espositivi dedicati.