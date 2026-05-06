Patata di Bologna DOP: qualità nel settore HoReCa

La Patata di Bologna DOP è stata la protagonista del progetto “Taste Innovators – La versione dello chef” che ha coinvolto sette chef di tre regioni, ed è nuovamente la protagonista della collaborazione con ChefToChef emiliaromagnacuochi, associazione che dal 2008 promuove la cucina d’autore dell’Emilia-Romagna, dando spazio a chef, produttori e gastronomi.

La collaborazione è stata presentata al Marè a Cesenatico durante l’evento “La Patata di Bologna DOP nella cucina d’autore”, promosso dal Consorzio di Tutela insieme all’Associazione e che si è proposto come obiettivo principale quello di creare un rapporto diretto tra la Patata di Bologna DOP, coltivata nella sua varietà Primura, e il mondo della ristorazione di qualità: gli chef, attraverso una cucina sempre più attenta alla materia prima, sono riusciti a valorizzare a pieno il lavoro di filiera.

Secondi i cuochi che hanno utilizzato la Patata di Bologna nella sua varietà Primura in occasione di un’indagine, perlopiù positiva, la patata è risultata essere un prodotto versatile e che può essere utilizzata in diverse preparazioni lungo tutto il menu, non solo come contorno. Inoltre, è stata apprezzata la sua sapidità, l’uniformità del calibro e l’ottima tenuta in cottura. Alcune osservazioni critiche sono state fatte per la disponibilità del prodotto e per l’organizzazione della fornitura, mettendo in evidenza la necessità di rafforzarne la distribuzione.

“L’indagine realizzata con ChefToChef evidenzia un aspetto centrale: è la qualità a fare la differenza – spiega Davide Martelli, Presidente Consorzio Tutela Patata di Bologna DOP – Non lo dicono dei freddi numeri, bensì lo testimoniano coloro che quotidianamente la utilizzano in cucina nelle loro ricette d’autore. I cuochi sono i migliori ambasciatori di questo prodotto che può trovare nella ristorazione nuove opportunità di valorizzazione e crescita”.

La Patata di Bologna si conferma come un ingrediente premium e identitario, utilizzato nella ristorazione di qualità: il progetto “Taste Innovators – La versione dello chef” ha coinvolto sette giovani chef in qualità di ambassador che hanno utilizzato la Primura Patata di Bologna DOP per sviluppare una propria ricetta, il tutto documentato attraverso una serie di contenuti video realizzati insieme a Giano Lai e Francesca Manunta di “Cosa mangiamo oggi”.