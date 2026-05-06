Pret a Manger: primo locale drive-thru nel Regno Unito

Pret a Manger apre il primo locale con servizi in auto (drive-thru) nel Regno Unito, a Warrington nel Cheshire: si tratta di un’apertura in partnership con Motor Fuel Group e con l’obiettivo del brand di espandersi nel settore dei trasporti e delle destinazioni di viaggio del Regno Unito. Il menù offre il servizio completo Pret di colazione e pranzo, insieme a snack popolari, caffè e bevande calde e fredde.

Nel Regno Unito, Pret ha 500 ristoranti, di cui 220 sono situati in aeroporti, stazioni e aree di servizio autostradali.

In Italia, Pret a Manger è gestita da Chef Express del Gruppo Cremonini con punti vendita nell’aeroporto di Milano Malpensa, nell'Aeroporto di Bologna, nella stazione di Milano Centrale, nell'area di servizio San Martino della A1 (Parma). A breve aprirà un altro punto vendita nella stazione di Bologna Centrale.