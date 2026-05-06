Esselunga, Claude Sarrailh è il nuovo ad

A partire dai primi di novembre 2026, Claude Sarrailh assumerà il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Esselunga. Gabriele Villa, attuale direttore generale e figura storica dell’azienda, lascerà l’azienda in vista del pensionamento.

Claude Sarrailh, attualmente ceo di Ahold Delhaize per Europa e Indonesia, è alla guida di un’organizzazione da circa 40 miliardi di euro di fatturato e 160.000 dipendenti. Manager internazionale con 30 anni di esperienza nel retail business, maturata in gruppi globali come Carrefour, Metro e Ahold Delhaize, ha sviluppato competenze di eccellenza in ambito commerciale, supply chain, operations e trasformazione digitale, guidando rilevanti processi di crescita e cambiamento in contesti complessi e altamente competitivi.

Sarrailh porta con sé una profonda conoscenza del business retail e del segmento away-fromhome, oltre a un’esperienza diretta del mercato italiano, apprezzandone specificità, ricchezza e, al tempo stesso, complessità e livello di sfide; dal 2014 al 2018 è stato ceo di Metro Italy e dal 2018 al 2021 ceo di Metro China.

Grazie al suo percorso internazionale tra Europa, Russia e Asia, si distingue per un approccio orientato ai risultati e all’innovazione, con particolare attenzione alle sfide dell’Artificial Intelligence e all’efficienza operativa. La sua leadership si fonda sulla valorizzazione delle persone e sul legame con il territorio, leve fondamentali per costruire risultati sostenibili nel tempo.

“Dopo quasi dieci anni dalla scomparsa di mio padre - spiega Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga - si apre per Esselunga una nuova fase di evoluzione e rafforzamento della governance. Abbiamo scelto un manager con una profonda esperienza internazionale nel retail, capace di coniugare visione e concretezza operativa. La sua conoscenza dei mercati globali, unita a una forte spinta verso innovazione ed efficienza, rappresenta un elemento chiave per affrontare un contesto sempre più competitivo. Siamo convinti che il contributo di Claude Sarrailh porterà nuovo slancio allo sviluppo dell’azienda e al rafforzamento del nostro brand, in continuità con il nostro piano strategico e con i valori che da sempre ci contraddistinguono”.

Aggiunge il neo amministratore delegato e direttore generale Claude Sarrailh: “sono molto lieto di entrare in Esselunga e di avere l’opportunità di guidare un’azienda così distintiva e di alta qualità. Esselunga rappresenta un’icona del retail italiano, con una forte identità e una posizione unica nel mercato. Non vedo l’ora di lavorare insieme alle persone dell’azienda per valorizzarne ulteriormente le competenze e costruire su queste solide basi, continuando a rafforzare le performance e accompagnando Esselunga nella sua prossima fase di sviluppo”.