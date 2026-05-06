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Coca Cola Cons. investe 35 milioni $ nello stabilimento in Indiana
Nuova linea di produzione per l'imbottigliamento di bevande nel vetro
Coca-Cola Consolidated sta rafforzando il suo impegno a lungo termine a Indianapolis, nello Stato dell'Indiana, negli Stati Uniti, con un investimento di 35 milioni di dollari che amplierà le capacità produttive locali. L'azienda prevede di aggiungere una nuova linea di produzione di bottiglie al suo stabilimento di Indianapolis, situato al 5000 W. 25th Street, specificamente per l'imbottigliamento d...
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EFA News - European Food Agency
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