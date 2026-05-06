Rider, ancora guai Glovo e Deliveroo

L'Agcm, l'Autorità garante della con correnza e del mercato comunica oggi di avere avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23 S.A., Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l.) e un’istruttoria nei confronti di Deliveroo Italy Srl per "possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari".

Le società, secondo quanto riporta l'Authority nella sua nota, "avrebbero messo in evidenza, nelle proprie comunicazioni rivolte ai consumatori (ad esempio, nel codice etico e sul loro sito web nelle sezioni “chi siamo”), un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero".

In particolare, sottolinea l'Agcm, "ciò è accaduto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto della legalità nella gestione dei rider, con riferimento anche al modello operativo e all’algoritmo utilizzato dalle due società".

Ieri, 5 maggio, aggiunge la nota, "i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l., e nella sede della società Deliveroo Italy Srl".