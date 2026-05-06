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Zignago Vetro approva bilancio e dividendo
Cedola da 0,22 euro ad azione per complessivi 19,4 milioni di euro
L’assemblea degli azionisti di Zignago Vetro S.p.a., società quotata al mercato Euronext STAR Milan, riunitosi oggi sotto la presidenza di Nicolò Marzotto, ha deliberato l'approvazione del bilancio di esercizio 2025 e la distribuzione di un dividendo per complessivi 19,4 milioni di euro, in ragione di 0,22 Euro per ciascuna delle 88.265.288 azioni ordinarie in circolazione, corrispondente ad un pay...
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EFA News - European Food Agency
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