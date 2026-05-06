L'omino coi baffi torna a sorridere

L'assemblea di Bialetti ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 con ricavi consolidati in aumento del 10,8% rispetto al 2024, ebitda normalizzato pari 24 milioni di euro, pari al 14,5% del fatturato, indebitamento finanziario quasi dimezzato, passato da 114,5 a 69,6 milioni di euro e patrimonio netto tornato positivo per 29,8 milioni di euro. Il risultato netto di...