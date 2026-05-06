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L'omino coi baffi torna a sorridere
Bialetti, passata sotto le insegne di Nuo, chiude il 2025 con ricavi in aumento e in utile
L'assemblea di Bialetti ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 con ricavi consolidati in aumento del 10,8% rispetto al 2024, ebitda normalizzato pari 24 milioni di euro, pari al 14,5% del fatturato, indebitamento finanziario quasi dimezzato, passato da 114,5 a 69,6 milioni di euro e patrimonio netto tornato positivo per 29,8 milioni di euro. Il risultato netto di...
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EFA News - European Food Agency
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