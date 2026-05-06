Macfrut: funghi e vegetali protagonisti

Il mercato dei funghi e dei vegetali da cucina ha trovato ampio spazio all'ultima edizione di Macfrut. Parliamo di cooperative e di imprese medio-grandi radicate nel Nord Italia, con alcune ramificazioni di mercato all'estero.

Presso i rispettivi stand allestiti a Riminifiera, EFA News ha raccolto i commenti di Romeo Fuser, presidente del Consorzio Funghi Treviso, e di Andrea Gobbi, ufficio acquisti Sipo Bellaria.

Guarda il video: