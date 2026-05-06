Macfrut/2: il ruolo del packaging
Interviste con Alessandro Mariani (Infia Group), Augusto Renella (Naturitalia) e Romeo Fabbri (Orogel Fresco)
Il mercato della frutta fresca non può prescindere dal packaging. A queste tematiche, sono strettamente legati quelli dell'export, del riciclo della sostenibilità e dell'innovazione varietale.
In occasione di Macfrut 2026, EFA News ha approfondito a riguardo, intervistando Alessandro Mariani, Export Manager di Infia Group; Augusto Renella, Export Coordinator Marketing R&D Manager di Naturitalia; Romeo Fabbri, Divisione Ortofrutticoli Freschi - Ufficio Commerciale di Orogel Fresco.
Guarda il video:
lml - 59771
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency