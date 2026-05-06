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CLARA MOSCHINI

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Macfrut/2: il ruolo del packaging

Interviste con Alessandro Mariani (Infia Group), Augusto Renella (Naturitalia) e Romeo Fabbri (Orogel Fresco)

Il mercato della frutta fresca non può prescindere dal packaging. A queste tematiche, sono strettamente legati quelli dell'export, del riciclo della sostenibilità e dell'innovazione varietale.

In occasione di Macfrut 2026, EFA News ha approfondito a riguardo, intervistando Alessandro Mariani, Export Manager di Infia Group; Augusto Renella, Export Coordinator Marketing R&D Manager di Naturitalia; Romeo Fabbri, Divisione Ortofrutticoli Freschi - Ufficio Commerciale di Orogel Fresco. 

Guarda il video:

Photo gallery Alessandro Mariani, Export Manager di Infia Group Augusto Renella, Export Coordinator Marketing R&D Manager di Naturitalia Romeo Fabbri, Divisione Ortofrutticoli Freschi - Ufficio Commerciale di Orogel Fresco
lml - 59771

EFA News - European Food Agency
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